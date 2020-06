Nach dem Lockdown haben viele Restaurants in der Schweiz eine Doppelbelegung der Tische am Abend eingeführt. So etwa der Gartenhof in Zürich: Hier gibts von Mittwoch bis Samstag einen Tisch um 18 oder 20.30 Uhr. «Wir müssen schauen, wo wir mit den Abstandsregeln des Bundes hinkommen», sagt Chef Flo Ilmer auf Anfrage.