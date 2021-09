Weniger Einnahmen : Beizen verlieren mit Zertifikatspflicht 17 Prozent Umsatz

Vergangene Woche nahmen Schweizer Restaurants 18,9 Millionen Franken weniger ein. Vor allem die Landbeizen sind betroffen.

Seit Anfang letzter Woche ist das Vorzeigen eines Covid-Zertifikats in Schweizer Restaurants Pflicht. Die Gastrobranche befürchtete im Vorfeld grosse Umsatzeinbussen. Erste Konsumdaten zeigen nun, dass die Zertifikatspflicht den Umsatz in der Branche durchaus gedrosselt hat. So sanken die Ausgaben für Restaurantbesuche vergangene Woche um fast 17 Prozent. Insgesamt 18,9 Millionen Franken weniger wurden ausgegeben, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Ein solcher Rückgang wurde seit der Wiederöffnung der Gastronomiebetriebe bislang noch nie verzeichnet. «Der Knick zeigt den Sondereffekt, den die Einführung des Zertifikats hatte», sagt Matthias Fengler, Wirtschaftsprofessor an der Universität St. Gallen der Zeitung. Von den Umsatzeinbussen sind aber nicht alle Restaurants gleich betroffen. So konnten Betriebe in Innenstädten die Massnahme besser abfedern. Restaurants in ländlichen Gebieten waren von den Umsatzrückgängen am meisten betroffen und büssten über ein Viertel ihrer Einnahmen ein. Die tiefere Impfquote auf dem Land gegenüber jener in den Städten dürfte laut dem «Tages-Anzeiger» mit ein Grund dafür sein.