#gastrobrennt

Am Donnerstagabend nahmen einige Restaurants an der Aktion #gastrobrennt von Gastrosuisse teil. Auch das Restaurant Sonne in Wilen bei Wil TG habe mitgewirkt. «In der ganzen Schweiz haben Gastrobetriebe eine Kerze angezündet, um ein Zeichen zu setzen», sagt Remo Güntensperger des Restaurants Sonne in Wilen bei Wil TG. Die Gastrobetriebe würden sehr unter den Massnahmen leiden. Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, schreibt in einer Medienmitteilung: «Wir fordern den Bund auf, die Branche sofort, massiv und mit A-fonds-perdu-Beiträgen zu unterstützen, ansonsten kommt es zu einem Flächenbrand an Konkursen.»