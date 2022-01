Niederlande : Beizer im ganzen Land öffnen trotz Gastro-Lockdown

Für weite Teile von Wirtschaft und Gesellschaft gilt kein Lockdown mehr. Die Gastronomie ist davon jedoch ausgenommen. Das liessen sich am Samstag Gastwirte im ganzen Land nicht gefallen und öffneten aus Trotz für einige Stunden.

Die Regierung von Premierminister Mark Rutte steht seit Wochen wegen ihrer Corona-Handhabung in der Kritik.

In den Niederlanden haben am Samstag mehrere Restaurants und Bars trotz eines geltenden Lockdowns geöffnet. (Symbolbild)

Nahezu überall in den Niederlanden haben sich Gaststätten-Betreiber am Samstag für einige Stunden über Corona-Vorschriften hinweggesetzt und ihre Kneipen, Cafés und Restaurants geöffnet. Damit protestierten die Wirte dagegen, dass ihre Branche von der Aufhebung des wochenlangen, landesweiten Lockdowns vorerst ausgeschlossen ist.

Vielerorts sei die einmalige Aktion mit Zustimmung der Gemeindeverwaltungen erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Die Reaktionen beim Publikum waren demnach positiv. «Die Gastronomie kontrolliert wieder zu öffnen, scheint mir besser zu sein, als dass jeder bei sich zu Hause Partys feiert», zitierte sie den Besucher eines Studentencafés in Zwolle.

Geschäfte, Coiffeursalons, Sportclubs und Hochschulen wieder offen

In Utrecht versprach Bürgermeisterin Sharon Dijksma, sich weiter für Lockerungen der Corona-Vorschriften für Gaststätten einzusetzen. In der Kleinstadt Valkenburg reagierte Bürgermeister Daan Prevoo auf eine ähnliche Aktion bereits am Freitag, indem er sie als erlaubte Demonstration einstufte. «Demonstrieren ist ein Grundrecht», sagte er dem TV-Sender WNL. Daher werde die Polizei nicht eingreifen.