Vielen Wirten reichts: Sie kritisieren die neuen Massnahmen mit der Sperrstunde 19 Uhr scharf. In Bern gingen deshalb am Samstag weit über 100 Gastronomen auf die Strasse. In einem offenen Brief des Kollektivs «Gastrostreik Bern» heisst es, die Behörden sollten die Restaurants entweder ganz schliessen und fair entschädigen – oder aber «sinnvolle Massnahmen definieren, die ein anständiges Arbeiten zulassen». Auch im Kanton Zug protestieren Wirte am Samstag gegen die neuen Corona-Massnahmen.