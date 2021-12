Goodnews – Beizer verschenkt Weihnachtsbäume

Noch nicht alle Bäume weg

Bis jetzt seien schon einige Anfragen zu den Bäumen eingegangen. Wer sich über einen Weihnachtsbaum freuen würde, der solle sich am besten kurz per Mail bei der Focacceria melden. Sie können am 24. Dezember von 9 bis 16 Uhr an den verschiedenen Standorten der Restaurants abgeholt werden. «Am Obstmarkt» in Herisau, in St. Gallen in der «Focacceria» sowie im «Klosterbistro» und in Wil im «Perron F». «Wir hoffen, dass wir so ein bisschen Freude verschenken dürfen», so Reiser.