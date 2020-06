vor 28min

Solidarität mit Firma Dubler

Beizer werben auf Social Media mit Gratis-«Mohrenköpfen»

Im Restaurant Freihof in Gossau SG erhalten alle Gäste seit Montag gratis einen Dubler-«Mohrenkopf». Auch die Vertigo Bar in Uznach SG warb auf Social Media mit dem Slogan «Zum Negroni gibts einen ‹Mohrenkopf›». Das kommt nicht überall gut an.

von Gamze Ibis

Darum gehts Der Freihof in Gossau SG hat eine Solidaritätsaktion für die Firma Dubler gestartet.

Jeder Gast erhält gratis einen «Mohrenkopf».

Die Aktion wird von den Gästen und im Netz geschätzt.

Auch die Vertigo Bar in Uznach SG hatte eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen.

Mit dem Slogan «Für jeden Negroni einen Gratis-‹Mohrenkopf›» ernteten sie jedoch einen Shitstorm.

«Mit dieser Solidaritätsaktion wollen wir uns bei den zahlreichen Gästen fürs Wiedererscheinen nach der Corona-Krise bedanken und der Firma Dubler helfen», sagt Victor Ledergerber, Geschäftsleiter der Freihof AG Brauerei und Hofstube in Gossau SG. Im Freihof erhält jeder Gast seit Montag gratis einen Dubler-«Mohrenkopf». Hintergrund der Aktion ist der Entscheid der Migros, die Süssigkeit wegen ihres Namens und des damit verbundenen Rassismusvorwurfs aus dem Sortiment zu nehmen. Dies löste zahlreiche Diskussionen aus.

Das Angebot des Beizers stösst bei den Gästen vor Ort und auf Social Media auf Anklang. Am ersten Tag wurden rund 300 «Mohrenköpfe» gegessen und 2000 Stück seien noch am Lager. «Wir sind selber zur Firma Dubler hingefahren und werden dies weiterhin tun.» Mehr Gäste wegen der Aktion hätten sie bisher aber nicht.

Nicht jeder war glücklich mit der Aktion

Das aus ihrer Sicht gut gemeinte Angebot habe auch für negatives Feedback gesorgt. «Wir hatten zwei Reaktionen, wo man uns als Rassisten beleidigt hat. Aber ich möchte betonen, dass wir in unserem Betrieb die Vielfalt leben und bei uns auch zehn dunkelhäutige Personen angestellt sind», sagt Ledergerber. Bevor man das Angebot publik gemacht habe, habe er es sogar mit allen Mitarbeitern vorgängig besprochen. «Alle finden es eine tolle Sache.»

Auch den Gästen vor Ort scheint die Aktion zu gefallen. So meint Gast Hans Züst am Dienstag gegenüber 20 Minuten: «Ich finde es toll, wenn man jemandem helfen kann, der gerade Probleme hat, sein Produkt zu verkaufen.» Von der Debatte um die Bezeichnung der Süssigkeit halte er nicht viel. «Wenn ich einen ‹Mohrenkopf› esse, denke ich nicht an einen Schwarzen. Für mich ist das etwas Süsses aus meiner Kindheit und man denkt sich überhaupt nichts Böses.» Auch sein Kollege Kurt Bühler stimmt ihm zu: «Hinter dem Produkt steckt eine Geschichte und man sollte weiterhin die ‹Mohrenköpfe› konsumieren können.»

Victor Ledergerber, Geschäfstleiter des Freihofs, will mit der Solidaritätsaktion die Firma Dubler unterstützen.

«Zu jedem Negroni einen Gratis-‹Mohrenkopf›»

Auch die Vertigo Bar in Uznach SG hat kürzlich eine «Mohrenkopf»-Aktion gestartet. Auf Social Media warben sie mit dem Spruch «Zu jedem Negroni ein G ratis -‹ Mohrenkopf › ». Eine 29-jährige Leser-Reporterin findet die Aktion inakzeptabel und provokativ. «Das ist einfach rassistisch, wenn man genau den Negroni dafür aussucht.» Als die 29-Jährige auf den Instagram-Post etwas kommentiert hatte, sei sie anschliessend blockiert geworden. «Ich finde einfach, dass man nicht unnötig andere Menschen noch mit so was verletzen muss», so die Leser-Reporterin.

Doch nicht nur von d er Leser-Reporterin, sondern auch von zahlreichen anderen Usern hagelte es für Mario Gehr, Besitzer der Bar, zahlreiche negative Kommentare. «Mit einer solchen Reaktion habe ich nicht gerechnet. Ich habe viele beleidigende Kommentare erhalten und wurde sogar als Rassist und Hurensohn bezeichnet», so Gehr.

Solidarisch gemeint

Dabei sei seine Aktion gar nicht böse gemeint gewesen, er habe bloss solidarisch sein wollen mit der Firma Dubler, die die « Mohrenköpfe » produziert. «Der ‹Mohrenkopf › ist ein qualitativ hochwertiges Schweizer Produkt und ich finde, das hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Die ganze Diskussion über den ‹Mohrenkopf › lenkt vom wirklich relevanten Ras sis musproblem ab, das gelöst werden muss.» Laut Gehr haben die Gäste vor Ort die Aktion geschätzt und toll gefunden, dass die Vertigo Bar ein Zeichen setzt. Auch seine Kunden fänden die Namensdebatte um den Mohrenkopf absurd.