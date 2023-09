Japanisches Grusel-Gefängnis wird zum Luxushotel

Die Eröffnung des Hotels ist für Frühling 2026 geplant. Dann sollen Gäste «einen aussergewöhnlichen Aufenthalt in dem ikonischen roten Backsteingebäude mit renovierter Inneneinrichtung geniessen», wie Hoshino Resorts in einer Mitteilung schreibt. Ikonisch ist das Gebäude allemal: Das im Jahr 1908 erbaute, sternförmige Gefängnis mit fünf Haftflügeln verkörpert die Handwerkskunst und Wichtigkeit der Meiji-Ära, als sich Japan der Welt öffnete. Es diente lange Zeit als Jugendgefängnis.

Bekannt aus «Alice in Borderland»

Falls dir das ehemalige Gefängnis bekannt vorkommt, hast du vermutlich die japanische Serie «Alice in Borderland» geschaut, welche seit 2020 auch auf Netflix zu finden ist. In der Story, welche auf den gleichnamigen Mangas von Haro Asō basiert, finden sich der von Videospielen besessene Arisu und seine Freunde in einer menschenleeren Parallelwelt wieder und müssen in gefährlichen Spielen gegeneinander antreten, um zu überleben. Dabei dient das Nara-Gefängnis als Filmkulisse für zwei Folgen.