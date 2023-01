Mit 92 Jahren : Bekannt für riesige hyperrealistische Bilder – Franz Gertsch ist tot

Der Schweizer Künstler ist am Mittwoch verstorben. Seine Werke wurden unter anderem in New York, Bern und Wien ausgestellt und bestechen durch ihre realistische Darstellung.

Der Schweizer Maler Franz Gertsch ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Künstler war für seine überdimensionalen und hyperrealistischen Gemälde bekannt. Geboren 1930 in Mörigen, Schweiz, studierte Gertsch an der Kunstgewerbeschule in Bern, bevor er seine Karriere als Künstler begann.

Metergrosse Bilder

Gertschs Werke wurden in Galerien und Museen auf der ganzen Welt ausgestellt, darunter das Kunstmuseum Bern in der Schweiz, das Museum of Modern Art in New York und die National Gallery of Art in Washington D.C. Neben seiner Malerei war Gertsch auch für seine Arbeit als Grafiker bekannt. Im Laufe seiner Karriere schuf er zahlreiche Lithografien, Radierungen und Holzschnitte.