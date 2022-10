Flugzeug vor Costa Rica verschwunden: Bekannter deutscher Unternehmer an Bord

Das Flugzeug verlor vor der Küste an Höhe.

An Bord befanden sich fünf deutsche Insassen.

Ein Kleinflugzeug mit fünf deutschen Passagieren an Bord wird vor der Karibik-Küste Costa Ricas vermisst. Die Privatmaschine sei am Freitag auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, als um 18 Uhr (Samstag, zwei Uhr MESZ) der Kontakt mit ihr abbrach, teilte der costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, mit.

Offenbar befand sich auch ein bekannter deutscher Fitness-Unternehmer an Bord. Auch seine Partnerin sowie zwei Kinder sollen sich an Bord befunden haben. Costa-ricanische Medien veröffentlichten eine Liste mit den Passagieren an Bord. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.