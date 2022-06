Zürich: Bekannter Fashion-Influencer steht wegen Schändung vor Obergericht

Nach einer Party im Oktober 2017 soll ein heute 27-Jähriger, in Zürich bekannter Fashion-Influencer, ein Zimmer betreten haben, in welchem eine heute 32-jährige Frau mit einem anderen Mann Sex hatte. Laut der Anklageschrift soll er in der Folge seinen nicht erigierten Penis in den Mund der im Bett liegenden Frau gelegt haben. Da die Frau zu diesem Zeitpunkt mit dem anderen Mann Geschlechtsverkehr hatte, soll sie erst nach einigen Sekunden realisiert haben, was vor sich ging und den Beschuldigten fortgewiesen haben.