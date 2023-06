Renovate Switzerland: «Wasser predigen, Wein trinken» – Klima-Kleber fliegt nach Mexiko

Ein Augenzeuge entdeckte am Zürcher Flughafen kürzlich Max Voegtli, der nicht nur an Aktionen von Renovate Switzerland teilnimmt, sondern jeweils auch als deren Sprecher auftritt.

1 / 3 Der Klima-Aktivist und Mediensprecher Max Voegtli wurde am Donnerstag am Flughafen Zürich gesichtet. 20Min/ZueriToday Von dort flog der Mediensprecher von Renovate Switzerland weiter nach Mexiko, wie er gegenüber ZüriToday bestätigt. imago/Xinhua Er nahm in der Vergangenheit auch bereits als Aktivist selbst an Blockaden teil. Twitter/Renovate Switzerland

Darum gehts Ein Klimaaktivist ist am Donnerstag von Zürich nach Paris geflogen.

Von dort ging es für Max Voegtli weiter nach Mexiko.

Die Klimaorganisation Renovate Switzerland, für die Voegtli als Mediensprecher waltet, sieht damit kein Problem.

Am Donnerstag entdeckte ein Mann am Flughafen Zürich den bekannten Klima-Aktivisten Max Voegtli. Erst zwei Tage zuvor war dieser bei der TeleZüri-Sendung «TalkTäglich» als Mediensprecher der Klimabewegung Renovate Switzerland aufgetreten. Dass der junge Mann, der sich jeweils auch selbst als Klima-Kleber an den Blockaden beteiligt, in ein Flugzeug nach Paris stieg, stösst dem Augenzeugen sauer auf.

«Nach Paris gibts super Zugverbindungen»

«Als Klimakleber und Strassenblockierer geht das gar nicht, da gibt es auch keine Ausreden. Ich bin empört», sagt der Mann gegenüber ZüriToday. Nach Paris gebe es immerhin super Zugverbindungen, argumentiert er. «Wasser predigen und Wein trinken, das ist absolut inakzeptabel und unglaubwürdig», so der Augenzeuge.

Voegtlis Reise endete aber nicht etwa in Paris. Der Augenzeuge vermutet, dass der Aktivist nach Mexiko weitergereist ist. Voegtli bestätigt auf Anfrage von ZüriToday, dass er von Zürich nach Paris und von da nach Mexiko geflogen sei. Renovate Switzerland sagt derweil, man wisse nicht, wo sich Voegtli derzeit aufhalte.

Renovate Switzerland spricht von «Hetzjagd»

Zudem läge es nicht in der Verantwortung der Gruppierung, was die Sympathisanten der Kampagne in ihrem Privatleben täte. Renovate-Sprecherin Cécile Bessire sieht gar eine «mediale Hetzjagd gegen die Klimabewegung». Dass die Bewegung, die mit ihren Blockaden nach eigenen Angaben die Regierung zum Handeln bewegen will, dabei aber in erster Linie Privatpersonen blockiert, die Verantwortung für das Handeln ihrer Mitglieder so stark von sich weist, mutet derweil mehr als nur ein bisschen ironisch an.

Voegtli war auch am Gotthard dabei

Max Voegtli repräsentiert Renovate Switzerland nicht nur als Mediensprecher, sondern nimmt selbst auch an Aktionen teil. So war er einer der Aktivistinnen und Aktivisten, die an Ostern mit einer Blockade am Gotthard über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erhielten.