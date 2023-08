Stadt Zürich: Hätte Hockeyprofi werden können – Original Ruedi Kälin ist tot

1 / 2 Der bekannte Surprise-Verkäufer Ruedi Kälin ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Bodara Kälin war in der Stadt Zürich ein Original und stadtbekannt. Andreas Eggenberger

Darum gehts Ruedi Kälin verkaufte das Magazin Surprise in der Stadt Zürich.

Er war in der Stadt bekannt.

Nun ist Kälin im Alter von 64 Jahren gestorben.

Er stammte aus den Bündner Bergen, hatte einen urchigen Davoser Dialekt, einen zerzausten weissen Bart, und verkaufte auf den Zürcher Strassen das Surprise – Ruedi Kälin.

Nun ist Kälin im Alter von 64 Jahren gestorben – allein in seiner eben bezogenen, kleinen Wohnung in Chur. Dies schreibt «Zürich 24» am Mittwoch.

Surprise selbst verkündete den Tod Kälins auf ihrer Facebook-Seite. In der Kommentarspalte nehme dort einige Userinnen und User Abschied vom Surprise-Verkäufer. So schreibt einer beispielsweise: «Es war mir eine Freude, dir zu begegnen und mit dir zu singen. Ich werde dich vermissen und in sehr guter Erinnerung bleiben.» Ein weiterer User schreibt: «Lieber Ruedi, dein Wesen und deine Fröhlichkeit waren ansteckend. Deine Geschichten, etwa von deinen Erlebnissen mit dem HC Davos, waren amüsant und irgendwie skurril.»

Talentierter Eishockeygoalie

Kälin galt in den 70er-Jahren als hochtalentierter Eishockeygoalie beim Hockeyclub Davos. Bis heute gibt es laut «Zürich 24» Stimmen, die sagen, dass er es mit seinem Können in die NHL hätte schaffen können. Jedoch lenkte eine schwierige Jugend und der Suizid seines Vaters das Leben Kälins in eine andere Bahn.

Früh musste Kälin für Mutter und Schwester sorgen. So sagte er es der «NZZ» im Jahr 2016. Kälin machte eine Nachlehre als Koch. Ein Ekzem beendete diesen Weg jedoch. Danach schlug er sich als Bügelhalter an einem Skilift, als Tankstellenwart und als Zeitungsausträger durch.

Ein Arbeitgeber vermittelte dem Bündner dann ein Zimmer in Zürich Altstetten. Doch da gab es immer wieder Ärger mit dem Vermieter. Eines Tages sagte sich Kälin, dass er lieber auf der Strasse schlafe, als sich den Ärger anzutun.

In Chur gelebt

Ein Porträt über Kälin, wie es einst die «NZZ» geschrieben hat, unterstreicht, wie bekannt der Surprise-Verkäufer in der Stadt Zürich war. Seit über 20 Jahren verkaufte Ruedi die Arbeitslosenzeitschrift «Surprise» auf der Strasse. Das erste Heft brachte er im September 2000 an den Passanten.

Seit einigen Jahren lebte Kälin jedoch wieder in Chur. Vor wenigen Monaten musste er umziehen – das Haus, in dem er lebte, wurde abgebrochen. In Meiersboden fand er dann eine neue Bleibe. Darüber sei Kälin aber nicht wirklich erfreut gewesen. Denn der Umzug hatte zur Folge, dass der Surprise-Verkäufer noch früher aufstehen musste, um an seiner Verkaufsstätte das Magazin an den Passanten zu bringen.

Gefunden wurde Kälin nun vergangene Woche von einem Freund – ebenfalls Surprise-Verkäufer, wie es bei «Zürich 24» weiter heisst. Er starb alleine, gezeichnet von seiner Krankheit. Kälin hatte Diabetes. Am 20. September wäre Kälin 65 Jahre alt geworden.