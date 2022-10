US-Staat Virginia: Bekannter US-Journalist verschwindet nach FBI-Razzia in seinem Haus

James Gordon Meek verschwand spurlos am 27. April 2022. Kurz zuvor hatte das FBI eine Razzia in seiner Wohnung in Arlington, Virginia, durchgeführt.

Vor seinem Verschwinden hatte der Journalist einen Tweet gepostet, in dem es um die Unterstützung der USA an die Ukraine im Krieg mit Russland ging.

Von James Gordon Meek fehlt seit dem 27. April jede Spur. Seine Arbeitskollegen haben den Journalisten nicht mehr in der Redaktion gesehen, Meeks Familie hat seither keinen Kontakt mehr zum 52-Jährigen. Besonders beunruhigend: An jenem Tag hatte das FBI eine gross angelegte Razzia in Meeks Wohnung in Arlington im US-Staat Virginia durchgeführt. Die Bundespolizei beschlagnahmte dabei den Laptop des Reporters mit geheimer Information.