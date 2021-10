Bekifft in Polizeikontrolle - Wie lange bleibt der Eintrag im Strafregister?

Frage von Cedric ans AGVS-Expertenteam:

Beim Fahren unter dem Einfluss des Cannabiswirkstoffes Tetrahydrocannabinol (THC) kennt die Schweizer Gesetzgebung eine Nulltoleranzgrenze. Wem mehr als 1,5 Mikrogramm des Wirkstoffes THC pro Liter Blut nachgewiesen werden, gilt als fahrunfähig (Art. 31 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. a VRV i.V.m. Art. 34 lit. a VSKV-ASTRA). Bei dem Grenzwert handelt es sich um einen sogenannten Bestimmungsgrenzwert, der unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit im Messverfahren festlegt, ab welcher Konzentration eine Substanz in einer Probe zuverlässig bestimmt werden kann.

Die Nulltoleranzgrenze hat zur Folge, dass bereits der Nachweis einer sehr geringen Menge an THC-Konzentration im Blut bei einer Polizeikontrolle im Strassenverkehr sowohl ein Strafverfahren gestützt auf Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG als auch ein Administrativmassnahmenverfahren gestützt auf Art. 16c Abs. 1 lit. c SVG eröffnet wird. Dies führt im Ergebnis zu happigen Geldstrafen und einem Ausweisentzug von mindestens drei Monaten.

Befolgst du in Zukunft die Strassenverkehrsregeln, musst du dir natürlich auch bei allfälligen Polizeikontrollen keine Sorgen machen. Ich rate dir beim Konsum von Cannabis und dem Lenken eines Fahrzeuges in Zukunft aufgrund der Nulltoleranzgrenze zu grosser Vorsicht, denn der Konsum von Cannabis lässt sich im Blut und im Urin meist mehrere Tage oder sogar noch länger nachweisen. Sollte dich die Polizei wieder in fahrunfähigen Zustand erwischen, drohen dir als Wiederholungstäter noch schärfere Strafen als nach der ersten Verfehlung.