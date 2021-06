Bayern : Bekiffter ohne Fahrausweis klaut Linienbus und fährt 85 Kilometer weit

Vergangene Woche stellte ein Busfahrer in Neu-Ulm am Morgen fest, dass sein Fahrzeug verschwunden war. Am nächsten Tag fand die Polizei den Bus im über 80 Kilometer entfernten Pfullingen wieder – darin stiessen sie auf den schlafenden Autodieb.

Der 29-Jährige stahl einen Bus der Firma Gairing, der für die Verkehrsbetriebe in Neu-Ulm unterwegs ist (Symbolbild). Daimler AG

Darum gehts Vor einigen Tagen wurde in Neu-Ulm in Bayern ein Linienbus gestohlen.

Wenige Stunden später entdeckte die Polizei das Fahrzeug im 85 Kilometer entfernten Pfullingen.

Der Dieb, der polizeilich gesucht worden war, lag schlafend im Auto.

Am vergangenen Donnerstag wollte im bayrischen Neu-Ulm ein Busfahrer morgens seine Schicht antreten. Doch auf dem Parkplatz, auf dem er seinen Bus übernehmen wollte, war der entsprechende Parkplatz leer, wie die «Augsburger Allgemeine» berichtet.

Der Polizei gelang es bereits nach wenigen Stunden das Fahrzeug zu orten. Der Bus stand im rund 85 Kilometer entfernten Pfullingen in Baden-Württemberg. An Bord des Fahrzeugs stiessen die Beamten auf den mutmasslichen Dieb, einen 29-jährigen Mann, und auf seine 20 Jahre alte Freundin, die beide schliefen. Beim Knacken des Fahrzeugs hatte der junge Mann einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet.

Rasch stellte sich zudem heraus, dass der mutmassliche Autodieb keinen Führerausweis für das schwere Gefährt besass. Ein Drogenschnelltest zeigte zudem an, dass er Cannabis und Amphetamine konsumiert hatte.

Vor drohender Haftstrafe geflohen

Ausserdem stellte sich heraus, dass der 29-Jährige am 10. Juni wegen eines anderen Delikts eine Haftstrafe hätte antreten müssen: Der Mann war wegen Diebstahls und Unterschlagung verurteilt und wurde per Haftbefehl gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass er sich mit seiner Flucht der Haft entziehen wollte. Nun sitzt er in Untersuchungshaft und muss mit weiteren Anklagen rechnen. Ob er mit einem weniger auffälligen Auto bei der Flucht mehr Erfolg gehabt hätte, kommentierte die Polizei nicht.

