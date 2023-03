Super League: Cedric Itten sorgt für Frust bei Ex-Club FCB

Cedric Itten traf gegen den FCB gleich dreifach. blue

Darum gehts YB schlägt den FCB im Super-League-Kracher mit 3:0.

Cedric Itten schiesst dabei einen Hattrick für die Berner.

Bei den Baslern ärgert sich danach Ersatzcaptain Michael Lang.



«Es ist immer ein bisschen speziell gegen den FCB zu spielen», erklärte Cedric Itten nach seiner Gala-Leistung am Sonntag gegen seinen Ex-Club. Der YB-Stürmer schoss die Basler nach seiner Einwechslung mit einem perfekten Hattrick (Tor mit links, rechts und dem Kopf) fast im Alleingang ab.



In 14 Partien gegen den FCB hat Itten nun acht Treffer auf dem Konto, nachdem er zuvor bereits fünf Mal im St. Gallen-Trikot gegen seinen Jugendverein getroffen hatte. Doch nicht nur gegen Rotblau netzt der 26-Jährige regelmässig ein, auch in der Super League führt er mit 14 Toren die Torschützenliste vor seinem Teamkollegen Jean-Pierre Nsame (13 Tore) an.

Sogar Sturm-Konkurrent lobt Itten

«Schade ist er nicht bei der Nationalmannschaft dabei. Ich denke, er hätte es verdient gehabt», fand sogar Nsame lobende Worte über Itten, der nun möglicherweise für den verletzten Andi Zeqiri doch noch in die Nati nachrücken könnte. Der Kameruner verschoss gegen Basel schon seinen dritten Penalty in der aktuellen Liga-Saison und könnte nach drei torlosen Spielen nun vielleicht seinen Stammplatz an den einstigen FCB-Junior verlieren.

Nsame oder Itten im Sturm aufzustellen – solche Luxusproblem hätte der FC Basel wohl gerne. Nach zuletzt acht Spielen ohne Niederlage riss die Ungeschlagenheitsserie unter Heiko Vogel in Bern am Ende deutlich. Kein Wunder war bei den Baslern nach der Partie die Stimmung eher bescheiden. «Wir stellen uns heute mehrfach dumm an und laufen nach eigenen Standards immer wieder in Konter», ärgerte sich Michael Lang bei blue. Der Vertreter des verletzten Captain Fabian Frei weiter: «Da bekomme ich auf dem Platz die Krise».

Vogel will nichts von Kunstrasen-Ausrede wissen

Bei SRF liess Lang gleich nochmals Dampf ab und meinte: «Natürlich ist das nicht geil, wenn wir nach 120 Minuten am Donnerstag in Bratislava dann am Sonntag in Bern auf Kunstrasen spielen müssen.» Langs Trainer Heiko Vogel hielt aber fest, dass weder das Spiel vom Donnerstag noch die Unterlage eine Entschuldigung sein dürfe. «Alle 22 Spieler mussten heute auf Kunstrasen spielen, das ist keine Ausrede», so der Deutsche.

Dass sich der FCB in Bern überhaupt erst in der Schlussviertelstunde Gegentore eingefangen hatte, war zum Grossteil Marwin Hitz zu verdanken. Der Basler Goalie bewies drei Tage nach seinen Heldentaten in Bratislava erneut, wie gut er ist, und hielt sein Team mit einem gehaltenen Penalty und weiteren starken Paraden lange im Spiel.



Ittens Dosenöffner zum 0:1 aus Basler Sicht musste Hitz dann aufgrund eines Abprallers auf seine Kappe nehmen. Auch den Penalty zum 0:2 verschuldete der 35-Jährige. Trainer Vogel stärkte ihm danach aber demonstrativ den Rücken und hielt an der Pressekonferenz fest: «Hitz ist der beste Torwart der Liga». Zumindest in Sachen Penaltys macht dem Basler Keeper in der Super League niemand was vor. Der parierte Elfmeter gegen Nsame war schon Hitz’ vierter in der laufenden Saison. Dazu kommen die beiden gehaltenen Strafstösse im Penaltyschiessen gegen Bratislava.