Medikamentenengpass: «Bekomme ich mein Medikament nicht, werde ich Horrornächte erleben»

Problematisch wird es vor allem dann, wenn ein Ausfall einen sofort spürbaren Effekt habe, sagt Enea Martinelli, Vizepräsident von Pharmasuisse. So zum Beispiel bei Diabetesmedikamenten. Auch U. S. aus dem Kanton Solothurn benötigt ein Medikament gegen Diabetes. Sich macht sich Sorgen über den Medikamentenengpass.

Deshalb sind auch in den Apotheken teils Medikamente nicht oder nur sehr erschwert verfügbar.

Der Medikamentenengpass in der Schweiz spitzt sich zu. Darüber machen sich nicht nur Personen sorgen, die auf ein Medikament angewiesen sind, auch Ärzte und Branchenkenner zeigen sich besorgt. Für die Patientinnen und Patienten sei die Gefahr dort am grössten, wo ein Ausfall einen sofort spürbaren Effekt habe. «Das sind unter anderem Antiepileptika, Medikamente gegen Parkinson, Herz- und Diabetesmedikamente sowie Medikamente in der Psychiatrie», sagt Enea Martinelli, Vizepräsident Pharmasuisse, dem Verband der Krankenversicherer.