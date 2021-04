Warum stimmen wir über das Covid-Gesetz ab?

Zu Beginn der Pandemie griff der Bund auf das Notrecht zurück, um die dringenden Beschlüsse zur Bekämpfung der Pandemie rasch zu erlassen. Per Notrecht regieren darf er aber während höchstens einem halben Jahr. Danach braucht es ein Gesetz. Deshalb hat das Parlament die Beschlüsse in einem Rechtstext formuliert und diesen für dringlich erklärt. Damit trat das Covid-Gesetz sofort in Kraft, nämlich am 25. September 2020.