Zug: Bekommt man «ZG 50 001» jetzt gratis?

Die Versteigerung von Kontrollschildnummern im Kanton Zug wird eingestellt. Ursprünglich wurden die Versteigerungen im Jahr 2018 im Kanton Zug aus finanziellen Gründen eingeführt. Die akute finanzielle Not ist offenbar vorüber: In den Beratungen zum Budget 2023 entschied der Kantonsrat, die Versteigerung der Kontrollschildnummern vorerst einzustellen. Dies, bis die Versteigerungen aufgrund der finanziellen Lage des Kantons allenfalls irgendwann wieder nötig werden.

Was nun aber, wenn der Halter des Nummernschildes «ZG 10» oder «ZG 50 001» sein Nummernschild zurückgibt und es vom Strassenverkehrsamt neu vergeben werden kann? «ZG 10» war das teuerste je in der Schweiz versteigerte Nummernschild. «Queens007» bezahlte dafür 233’000 Franken. Danach wurde bekannt, dass diese Nummer Bitcoin-Millionär Niklas Nikolajsen gehört.

Privatpersonen können ihre Schilder selber versteigern

«Wer ein Schild zurückgibt, dessen Nummer bleibt ein Jahr lang im Depot. In dieser Zeit kann er es zurückhaben oder an irgendjemanden abtreten – auch gegen Entgelt über entsprechende Versteigerungs-Plattformen oder an den Nachbarn, wenn er will. Der Kanton Zug wendet eine sehr liberale Praxis an», erklärt Silvan Häfliger, Stellvertretender Amtsleiter des Zuger Strassenverkehrsamts.