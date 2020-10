Vladimir Petkovic muss wegen Corona immer wieder Umstellungen am Kader vornehmen. Der Nati-Trainer nach dem Debütanten-Ball gegen Kroatien. Video: 20 Minuten/ete

Es kommt immer wieder vor, dass Spieler verletzungsbedingt ausfallen, aufgrund von Sperren fehlen oder in ihren Clubs schlicht nicht zum Einsatz kommen und ausser Form sind. Das gehört zum Trainerleben – auch eines Nationaltrainers – dazu. In schwierigen Pandemie-Zeiten noch viel häufiger. So pfuschte bei Vladimir Petkovic vor dem Freundschaftsspiel gegen Kroatien auch Corona in seine Aufstellung und zwang ihn, die Rotationsmaschine vielleicht heftiger anzuwerfen, als ihm lieb war. Die Folge: Er setzte in St. Gallen gleich vier Debütanten ein.

Aber welche Erkenntnisse kann man nun aus der 1:2-Niederlage im Freundschaftsspiel mit einer B-Elf gegen Kroatien ziehen? Kann man überhaupt welche ziehen?

Gavranovic brachte die Schweiz durch einen Kopfballtreffer in Führung. Video: SRF

Xhaka ist der Boss

Sicher ist: Granit Xhaka ist derzeit unersetzlich. Er ist der Lenker, der Denker, der Stratege - der Boss. Er leitet die erste Chance von Ricardo Rodriguez (7.) ein, wenig später versucht er es selber aus der Distanz und verfehlt das Tor nur knapp. Und er liefert mit einer herrlichen Flanke auch die Vorarbeit für den Führungstreffer von Mario Gavranovic in der 31. Minute. Wenn die Mannschaft wachgerüttelt werden muss, tut das der Captain. Wenn es eine besondere Aktion braucht, dann geht sie von ihm aus. Und geht der Captain – kommt die Mannschaft leicht ins Strudeln. Wie im EM-Qualispiel gegen Dänemark im März 2019. D ie Schweiz führt e gegen Dänemark 3:0. Dann n ahm Petkovic Xhaka vom Feld – und die Nati f iel auseinander. Und so war es auch am Mittwoch in St. Gallen. Nur stand es da 1:1 gegen den WM-Finalisten von 2018, gegen den Vize-Weltmeister.

Beim Fehlpass von Cömert ist kein Xhaka im zentralen defensiven Mittelfeld da, der den Schaden noch hätte abwenden können. Remo Freuler reagiert zu spät, die Kroaten nutzen die Unachtsamkeit sofort aus. Mario Pasalic (66.) trifft zum 2:1 für Kroatien. «Nach den Wechseln hatten wir ein wenig Schwierigkeiten», sagte später auch Vladimir Petkovic an der Medienkonferenz. Aber er hat auch eine andere Erkenntnis aus dem Spiel gezogen: «Auch wenn wir nicht komplett sind, sind wir trotzdem selbstbewusst aufgetreten.»

Mario Gavranovic spricht über den positiven Test bei den Teamkollegen und wie die Spieler mit der Situation umgehen. (Video: 20 Minuten/ete)

Das Warten auf die Uefa

In Bestbesetzung wird die Schweiz auch im nächsten Spiel am Samstag nicht antreten können, nachdem Manuel Akanji positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dafür kann aber wohl Xherdan Shaqiri die Reise nach Madrid mitmachen. Der Nati-Trainer hofft, den Ausnahmekönner, der dem Team mit seinem Spielwitz seit über einem Jahr auf dem Platz fehlt, einsetzen zu können. Ein vom SFV durchgeführter Bluttest zeigt, dass Shaqiri schon Antikörper gebildet hat und nicht infektiös ist. Die Nachricht kam per Telefon, noch müsse man aber die Fakten genau klären, hiess es am Mittwoch beim Verband.

Schon geklärt hat die Mannschaft und insbesondere Captain Xhaka eine Geschichte mit Shaqiri aus dem September 2019. Der Liverpool-Söldner verweigerte sich der Nati wegen fehlender Wertschätzung. Shaqiri soll auch verschnupft gewesen sein, weil ihm Xhaka als Captain vorgezogen worden ist. Shaqiri soll nun beim Zusammenzug auf die Mannschaft zugegangen sein. Und auch Xhaka führte Gespräche mit seinem ehemaligen Basler Mannschaftskollegen. Die beiden sollen sich ausgesprochen haben.

Für Shaqiri wäre ein Einsatz in Spanien ein Comeback nach genau 490 Tagen - und das just an seinem 29. Geburtstag. Aber vorher müssen erst noch die Gesundheitskommission der Uefa und auch die spanischen Behörden grünes Licht geben.