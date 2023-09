Republik: Sexuelle Belästigungsvorwürfe – «Wir haben versagt»

Eine Untersuchung mit externen Spezialisten soll nun klären, was hinter den Vorwürfen steckt.

Zuvor hatte SRF in einer Recherche aufgedeckt, dass sechs Personen gegen einen Angestellten der «Republik» Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erheben. «Solche Vorfälle sind nicht akzeptabel, und dennoch sollen sie stattgefunden haben in unserem Haus», schreibt das Online-Magazin. Nun müsse man den Ursachen für das Versagen auf den Grund gehen und Grundlegendes ändern – etwa die Kultur in der Redaktion, aber auch Führungsstrukturen und die Sensibilität für Grenzüberschreitungen.