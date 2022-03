USA : Belarus gewährt angeklagtem Capitol-Stürmer Asyl

Am 6. Januar 2021 drang Evan Neumann (48) zusammen mit Tausenden anderen gewaltsam in das US-Parlamentsgebäude ein. Weil ihm dafür ein Strafverfahren droht, setzte er sich nach Europa ab. In der «letzten verbliebenen Diktatur des Kontinents» hat er nun Asyl erhalten.