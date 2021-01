Offene Fragen nach WM-Entzug : Belarus raus – wo wird nun die Eishockey-WM ausgetragen?

Was passiert mit der Eishockey-WM 2021? Der Weltverband prüft mehrere Szenarien. Co-Gastgeber Lettland soll auf jeden Fall im Boot bleiben.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 findet nicht in Belarus statt. Doch wo dann? Etwa nur in Lettland?

Bis Anfang kommender Woche will der Eishockey-Weltverband IIHF entscheiden, wo die Weltmeisterschaft im Frühling ausgetragen wird. Am Montag hatte das Exekutiv-Komitee der IIHF Co-Gastgeber Belarus die WM «aus Sicherheitsgründen» entzogen. Zuletzt waren die internationalen Proteste wegen der Machenschaften von Machthaber Alexander Lukaschenko zu gross geworden. Unser Q&A zur aktuellen Situation.

Weshalb wurde Belarus die WM «aus Sicherheitsgründen» entzogen?

Die EU erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Dutzende Staaten haben Sanktionen gegen Funktionäre des Machtapparats erlassen. Bei Protesten gegen Lukaschenko gab es seit August mehr als 30’000 Festnahmen, Hunderte Verletzte und zahlreiche Tote. Zudem steht Belarus wegen mangelnder Corona-Schutzmassnahmen in der Kritik.

Wie wurde der Entscheid bei der Opposition aufgenommen?

Die oppositionsnahe Athletenvereinigung «Belarusian Sport Solidarity Foundation» sprach auf Facebook von einer «klugen Entscheidung», die Belarus und der Welt «den Glauben an Gerechtigkeit und universelle Werte zurückgegeben» habe. «Das ist eine hervorragende Entscheidung, die den Stolz des Diktators verletzen und zeigen wird, dass die Menschenrechtssituation in Belarus in Europa nicht ignoriert wird», erklärte der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Beljazki laut einer Mitteilung der Right-Livelihood-Stiftung.

Wer soll nun die WM übernehmen?

Warum übernimmt nicht die Schweiz?

Zwar hätte die WM 2020 ja in der Schweiz durchgeführt werden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Endrunde 2021 war da bereits an Belarus und Lettland vergeben. Der Schweizer Eishockeyverband SIHF hatte nach der Absage der Heim-WM auf eine Neuansetzung 2021 verzichtet. «Hauptgrund für diesen Entscheid sind die grossen ökonomischen Risiken», liess der SIHF verlauten. Swiss Ice Hockey versucht in den kommenden Jahren aber erneut, eine WM-Endrunde ins Land zu holen. 2026 könnte es so weit sein, denn bis und mit 2025 sind alle Endrunden vergeben.