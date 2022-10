«Ständige Gewalt» : Belarus schmeisst EU-Diplomaten raus – der antwortet mit Wut-Post

Drei Jahre war Dirk Schuebel EU-Botschafter in Minsk. Jetzt aber erhielt er weder Visum noch Akkreditierung. Seine Wut auf das Regime von Alexander Lukaschenko liess er nun auf Facebook raus.

1 / 4 Drei Jahre war Dirk Schuebel als EU-Diplomat in Belarus tätig (hier legt er Blumen zum Andenken jener nieder, die bei den Protesten gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko 2020 getötet worden waren).

Der deutsche EU-Botschafter in Belarus verlässt Minsk – unter Protest. Dirk Schuebel hatte von den Behörden unter Machthaber Alexander Lukaschenko kein Visum und keine Akkreditierung mehr erhalten.

Seinen Ärger machte der Diplomat am Montagabend auf Facebook öffentlich. Er kritisierte wenig diplomatisch «eklatante Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen Rechts» nach der Präsidentenwahl 2020, die gefälscht und «von ständiger Gewalt gegen unschuldige Menschen» begleitet gewesen sei.

«Mehr als 1340 politische Gefangene in Belarus»

Der 64-Jährige, der die Mission seit 2019 geführt hatte, notierte, dass es heute mehr als 1340 politische Gefangene in Belarus gebe, deren sofortige und bedingungslose Freilassung die EU verlange. Insbesondere forderte er, dass der inhaftierte Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki wieder in Freiheit komme und die am Freitag bekannt gegebene Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis in Empfang nehmen könne.

Auch die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Bürgerrechtszentrum Center for Civil Liberties erhalten in diesem Jahr den Preis. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an und unterstützt die Demokratiebewegung um die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Sie wird von vielen Menschen in Belarus als Siegerin der Wahl vom August 2020 angesehen.

Auch hoffnungsvolle Töne

Schuebel selbst teilte mit, dass er sich künftig um das EU-Programm der Östlichen Partnerschaft kümmern werde. Dabei sollen in ehemaligen Sowjetrepubliken wie etwa die Ukraine, Armenien und Georgien auch die Zivilgesellschaften gestärkt werden.

Dennoch schlug Schuebel auch hoffnungsvolle Töne an. Er habe viele Menschen kennen gelernt, die für ihr Land kämpfen und von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit träumen. In Belarus gebe es viel ungenutztes Potenzial, «also bin ich kaum besorgt, was die strahlende Zukunft dieses Staates angeht», schrieb er auf Facebook.