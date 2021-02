Minsk : Belarus verurteilt zwei oppositionelle Journalistinnen zu zwei Jahren Haft

Die beiden polnischen Journalistinnen Katerina Bachwalowa und Daria Tschulzowa müssen hinter Gitter. Gemäss einem Gericht haben sie sich schuldig gemacht, Proteste gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko organisiert zu haben.

Wegen des Vorwurfs, Proteste gegen den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko organisiert zu haben, sind zwei Journalistinnen in Belarus zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Reporterinnen Katerina Bachwalowa und Daria Tschulzowa seien wegen der Anführung von «Gruppen-Aktionen, die in grobem Masse gegen die öffentliche Ordnung verstossen» schuldig gesprochen worden, teilte ihr Arbeitgeber, der oppositionelle Fernsehsender Belsat, mit. Die beiden Journalistinnen waren am 15. November festgenommen worden, als sie von einem Appartement aus Proteste in Minsk filmten.