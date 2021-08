Nach Kritik gegen Verband : Belarussische Olympionikin hat Nacht unter Schutzvorkehrungen verbracht

Die belarussische Olympia-Sprinterin Kristina Timanowskaja hatte die Sportfunktionäre ihres Landes kritisiert. Die vergangene Nacht verbrachte sie geschützt in einem Flughafen-Hotel, nachdem sie zuvor zur Rückkehr in ihre Heimatland gezwungen worden war.

Nachdem sie öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geäussert habe, sollte sie gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden, sagte Kristina Timanowskaja in einem Video.

Die belarussische Olympionikin Kristina Timanowskaja, die nach eigenen Angaben nach Kritik an Sportfunktionären ihres Landes zur Rückkehr nach Belarus gezwungen werden sollte, hat die Nacht unter Schutzvorkehrungen verbracht. «Sie hat die Nacht in einem Flughafenhotel in einer sicheren Umgebung verbracht», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Montag. «Sie hat uns versichert, dass sie sich sicher fühlt.»