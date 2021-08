Konflikt an der Grenze : Belarussische Soldaten offenbar nach Litauen eingedrungen

Belarussische Grenzsoldaten haben nach Angaben der Regierung in Vilnius litauisches Staatsgebiet betreten, um 35 Migranten über die Grenze zum Nachbarland Litauen zu treiben.

An der Grenze zwischen Belarus und Litauen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen.

Sie sollen sich erst nach wiederholter Aufforderung nach Belarus zurückgezogen haben. Dies teilte der Grenzschutz am Dienstagabend auf Facebook mit. Ein von der Behörde in Vilnius veröffentlichtes Video soll den Vorfall belegen. Die Aufnahmen sollen an der litauisch-belarussischen Grenze gemacht worden sein.