Belauscht dich dein Smartphone? Experten geben Tipps

Denk dir etwas aus, das sich von dem unterscheidet, was dich normalerweise interessiert, etwas, das nicht mit deiner Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden kann.

Versichere dich, dass du noch nie auf deinem Handy nach diesem Thema gesucht hast oder auch nie in Hörweite darüber geredet hast. Denke also an ein Thema, von dem dein Smartphone unmöglich wissen kann, dass du dich dafür interessieren könntest. Falls du trotzdem darüber sprechen musst, schalte dein Telefon vollständig aus.

Überleg dir eine Liste von Schlüsselwörtern, die in Suchmaschinen auftauchen könnten. Nehmen wir Alaska als Beispiel. Einige Schlüsselwörter könnten sein: «Ferien in Alaska», «Alaska-Touren», «Flüge nach Alaska», «Hotels in Alaska» oder «Was man in Alaska machen kann».