Nord-Süd-Achse - Belchentunnel nach Brand einspurig – kilometerlanger Stau auf der A2

Die Feuerwehr ging das Feuer von beiden Seiten an.

Wegen eines brennenden Sattelschleppers musste der Belchentunnel am Mittwochabend vollständig gesperrt werden.

Am Mittwoch gegen 22 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand im Belchentunnel . Laut der Baselbieter Polizei brach das Feuer aus unbekannten Gründen in einem Sattelschlepper aus und der Tunnel musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Das wird er auch bis etwa Freitag um 5 Uhr bleiben, wie die Polizei auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Sie empfiehlt eine grossräumige Umfahrung, weil der Verkehr im Tunnel einspurig mit Gegenverkehr geführt wird. Der Stau auf der Nord-Süd-Achse sei bereits mehrere Kilometer lang.

Der Belchentunnel hat zwei Röhren, je eine für die Fahrtrichtungen Norden und Süden. Als es am Mittwoch zum Brand kam, wurde der Verkehr bereits wegen nächtlicher Sanierungsarbeiten nur durch eine der Röhren geführt. Tagsüber waren sie bis dahin beide offen. Nun kommt es aber auch am Tag zu Einschränkungen, weil die Röhre, in der der Lastwagen brannte, derzeit gesperrt ist und der Verkehr durch die andere geleitet wird.