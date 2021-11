«Ausländische Dreckschweine» – Beleidigender Aushang wegen Müll-Chaos sorgt für Aufsehen

Bei einer Entsorgungstelle in Oensingen wurde ein Zettel mit beleidigendem Inhalt aufgehängt.

Im Mühlefeldquartier in Oensingen SO wird seit zwei Wochen kein Müll mehr abgeholt.

Einer Leserin aus dem Mühlefeldquartier in Oensingen SO steht der Abfall buchstäblich bis zum Hals: «Schon seit Monaten haben wir mit dem Müll zu kämpfen, weil es einfach Menschen gibt, die ihn nicht richtig entsorgen können. Es handelt sich um Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht im Quartier wohnen.» Aus diesem Grund würden auch die Container nicht mehr geleert.

Seit zwei Tagen hängt bei den Mülltonnen jetzt ein Zettel mit der Aufschrift: «Was seid ihr doch für ausländische Dreckschweine!» Die Anwohnerinnen und Anwohner des Mühlefeldquartiers waren ob dieser Botschaft entrüstet und entfernten das Blatt, wenige Zeit später tauchte es aber wieder auf. Das passierte mehrmals. «Wir haben das Jahr 2021. Ich kann nicht glauben, dass wir immer noch mit so einer Form von Rassismus zu kämpfen haben. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Ich bin extrem hässig», sagt die Oensingerin. In dem Quartier wohnen auch Schweizerinnen und Schweizer, sagt die Frau, die selbst ausländische Wurzeln hat.

Gemeinde verurteilt Verhalten

Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen ist sich der Müllproblematik im Mühlefeldquartier bewusst: «Wir nehmen uns der Situation der Abfallthematik an.» Der nicht sachgerecht entsorgte Abfall werde nun von der Gemeinde entsorgt und die zusätzlichen Kosten dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Den beleidigenden Aushang verurteilt auch Gloor scharf: «Solche Vorfälle tolerieren wir nicht und wir werden diesen Fall nachverfolgen».

Kein Verstoss gegen die Rassismus-Strafnorm

Laut Rechtsanwalt Martin Klaus dürfte indes kein Verstoss gegen die Rassismus-Strafnorm vorliegen. Dies, weil sich die Aussage nicht gegen eine bestimmte Ethnie richte. «Das Nutzen von Wörtern wie ‹Ausländer› oder ‹ausländisch› in Beleidigungen stellt allein noch keine Rassendiskriminierung dar», erklärt Klaus. Das Bundesgericht habe eine sehr restriktive Auslegung in diesen Fällen, obwohl es sich oft «um klar ausländerfeindliche Äusserungen handelt», so Klaus. Als Beschimpfung könne der Fall aber trotzdem strafrechtlich verfolgt werden.