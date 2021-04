Am Ostermontag wurde der FCB-Spieler Aldo Kalulu im Fernsehen rassistisch beleidigt. Die Suche nach dem Übeltäter ist einen Tag später in vollem Gange. Die Situation ist aktuell einfacher wie sonst. Denn es waren keine Fans im Basler St. Jakob-Park. Der Schuldige muss also ein Mitglied des FC Basel, des FC Vaduz, ein Journalist, ein Securitas oder Ähnliches sein. Doch wie findet man den Schuldigen?