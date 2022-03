Protest gegen Sanktionen – «Beleidigung meiner Würde» – Russe kettet sich an McDonald’s-Filiale 

In Russland hat ein Mann gegen die Schliessung des Fast-Food-Riesen protestiert. Der Pianist Luka Safronov kettete sich mit einer Handschelle an einem Moskauer McDonald’s fest.

Darum gehts Ein Mann hat sich in Russland an eine McDonald’s-Filiale gekettet.

Bei dem Mann handelt es sich um den Pianisten Luka Safronov, Sohn des bekannten Künstlers Nikas Safronov.

Mit dem Protest wehrt er sich gegen westliche Sanktionen und setzt sich für seine Freiheiten ein.

Auf Telegram veröffentlichte er ein «Manifest» zu dem Vorfall.

In Russland hat am Sonntag ein Mann gegen die Schliessung von McDonald’s protestiert. So kettete er sich mit einer Handschelle an die Eingangstür der Filiale am Moskauer Pushkin-Platz und rief: «Die Schliessung ist ein feindseliger Akt gegen mich und meine Mitbürger.» Er wurde schliesslich von Sicherheitskräften abgeführt. Bei dem leidenschaftlichen McDonald’s-Fan handelt es sich um den Pianisten Luka Safronov. Dieser ist zudem der Sohn des bekannten Malers Nikas Safronov, dem in Russland zahlreiche Auszeichnungen verliehen wurden.

Auf Instagram hat Luka 12’800 Follower, auf seinem Telegram-Kanal sind es 2500. Dort veröffentlichte er einen langen Beitrag und schrieb: «Dieses Manifest ist mein friedlicher Protest gegen die Beleidigung meiner Würde und die Verletzung meiner Freiheiten.» In dem Beitrag bezeichnet sich der 270-Kilo-Mann zudem als «body positive». Auf seinem Instagram-Kanal sieht man Luka unter anderem auf internationalen Reisen und beim Konsum von westlichen Gütern. Dinge also, die für Russen wegen der Sanktionen nur noch eingeschränkt möglich sind.

Mit McDonald’s kam die Freiheit

Über 12’000 Menschen haben Luka Safronovs auf Telegram veröffentlichtes Manifest bereits gelesen. Dort erzählt er: «Ich bin am 31. Oktober 1990 geboren – nur neun Monate nach der Gründung des ersten McDonald’s in Russland. Mit McDonald’s kamen verschiedene Freiheiten in mein Leben. Die Freiheit, selber wählen zu können, mich frei bewegen zu können, und die Freiheit, meine eigenen Werte auszubilden und diesen zu folgen.»

Safronov zeigt sich damit froh über den Fall des eisernen Vorhangs, mit dem der «American Way of Life» auch in Russland langsam Einzug hielt. So drückt er seine Dankbarkeit an die USA aus: «Es ist nicht nur Fast Food. Die Amerikaner gaben uns eine Idee, was freies und unabhängiges Denken ist, indem sie ihre Philosophie der Toleranz und Demokratie vermarkteten.»





Während seine Zeilen pro-amerikanisch und russland-kritisch sind, steht er den westlichen Sanktionen sehr feindlich gegenüber, da diese ihn als unschuldigen Bürger treffen würden. So kritisiert er: «Ich kann nicht verstehen, wieso ich persönlich bestraft werde.» Anschliessend geht er sogar so weit, die Sanktionen als einen «ökonomischen und psychologischen Genozid» zu bezeichnen. Schwer zu sagen, ob Safronov diese Zeilen komplett ernst meint, oder ob es sich um einen medialen Stunt handelt, der ihm möglichst viel Aufmerksamkeit einbringen soll.

Medienwirksamer Auftritt

Safronov gehört vermutlich zur wohlhabenden russischen Elite, die von den derzeitigen Sanktionen schwer getroffen wird und darüber verärgert ist. Zumindest öffentlich richtet sich Safronov mit seiner Kritik jedoch nicht an Putin und das russische Regime, die den Krieg in der Ukraine angezettelt haben, sondern nur an die USA und die Leitung von McDonald’s. Gleichsam könnte die Aktion nicht bloss als Kritik an den Sanktionen, sondern auch als Kritik an dem Krieg verstanden werden.