«Wie Mini-Schläge ins Gesicht»: Beleidigungen fühlen sich an wie Ohrfeigen – und hallen nach

Gehirnaktivität wie bei Ohrfeigen

Beleidigungen sind Zeichen sozialer Konflikte

Die Studie hat jedoch Einschränkungen. So zeigt sie nur die Auswirkungen von Beleidigungen in einer künstlichen Umgebung. Es sei davon auszugehen, dass die Teilnehmerinnen die Beleidigungen als solche erkannt hätten, diese aber aufgrund des künstlichen Settings an Kraft verloren hätten, heisst es in der Mitteilung. Die Untersuchung von Beleidigungen in einer realen Umgebung sei aber ethisch nicht vertretbar. Dennoch zeigen die Ergebnisse eine erhöhte Empfindlichkeit unseres Gehirns gegenüber negativen Wörtern im Vergleich zu positiven Wörtern.