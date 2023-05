Krönung von Charles: «God Save The King» spaltet FC Liverpool

Die Krönung von König Charles III. schlägt ein neues Kapitel in der britischen Monarchie auf. Gefeiert wird überall – auch in den Fussballstadien. Die Fans des FC Liverpool sind aber skeptisch.

1 / 7 Am Samstag werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt. via REUTERS Die Vorbereitungen auf den royalen Grossevent laufen aktuell auf Hochtouren. IMAGO/i Images So proben die Mitglieder des Militärs sowie die Verantwortlichen für die Diamond Jubilee Coach, mit der das Monarchenpaar zur Westminster Abbey fahren wird, die Prozession. REUTERS

Darum gehts Am 6. Mai werden König Charles III. (74) und seine Frau, Königsgemahlin Camilla (74), in der Westminster Abbey gekrönt.

Die Premier-League-Spiele finden trotzdem ganz normal statt.

Die Liga bittet die Vereine jedoch, «God Save the King» zu spielen.

Am Samstag blickt die Welt in die britische Hauptstadt, wenn König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) gekrönt werden (20 Minuten ist live dabei). Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey statt. Berichten zufolge hat der Monarch seine Gästeliste «meritokratisch und nicht aristokratisch» zusammengestellt – die Gäste wurden demnach mehr nach ihren Verdiensten als nach ihrer Abstammung ausgewählt.

Während Tausende Menschen das Spektakel live vor Ort oder vor dem TV anschauen, geht die Premier League ihren gewohnten Gang. So finden an diesem Wochenende die Partien ganz normal statt, am Krönungstag stehen fünf Partien an – darunter etwa Liverpool gegen Brentford, ManCity gegen Leeds, Tottenham trifft auf Crystal Palace. Als Queen Elizabeth im Herbst starb, gab es eine Spieltagsabsage.

Premier League gibt eine Empfehlung heraus

Gefeiert wird die Krönung natürlich dennoch in den Fussballstadien. Auch auf Hinweis der Premier League selbst. Die Liga verschickte in der letzten Woche ein Schreiben, das als «wichtig» gekennzeichnet war. Es ging an alle Vereine, die am Wochen­ende Heim­recht haben. Die Liga-Bosse emp­fehlen ​«mit Nach­druck», vor dem Anstoss die Hymne des Ver­ei­nigten König­reichs von Gross­bri­tan­nien und Nord­ir­land zu spielen: «God Save the King».

Von den Vereinen kam schnell Zustimmung – ausser von einem: dem FC Liverpool. Noch am Mittwoch sangen die Anhängerinnen und Anhänger beim 1:0-Erfolg über den FC Fulham nämlich abfällige Gesänge über die Krönung. Die Ablehnung der Liverpooler gegenüber der Krone ist bekannt. Beim Com­mu­nity-Shield-Final 2019 gegen Man­chester City (4:5 i. E.) gab es gegen Charles’ Sohn Prinz Wil­liam laute Buhrufe, Pfiffe und Beschimpfungen.

Liverpooler mögen die Krone nicht

Die Gründe für die Wut sind vielschichtig. Es heisst, dass sich die Liverpooler als «Scou­sers» begreifen, erst in zweiter Linie als Briten. Ebenso stammt die Mehrheit der Bevölkerung von irisch-katho­li­schen Armuts-Migranten ab. Irland wurde jahrhundertelang von Grossbritannien und damit der britischen Krone unterdrückt. Und so stellte sich die Frage, wird der Club von Jürgen Klopp der Empfehlung der Liga am Ende folgen? Die Antwort gab es am Freitag: Ja.

So haben die Verantwortlichen schliesslich beschlossen, sich den anderen Premier-League-Clubs anzuschliessen – trotz des lautstarken Widerstands der Fans. Wie aus einem Communiqué hervorgeht, wäre es dem Verein jedoch lieber gewesen, wenn die Premier League das Spielen der Hymne als obligatorisch ausgegeben hätte. Dann wäre Liverpool die Entscheidung aus der Hand genommen worden.

Der Verein hält aber fest: «Es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, wie diejenigen, die am Samstag in Anfield sind, diesen Anlass begehen, und wir wissen, dass einige Fans starke Meinungen dazu haben.» Es könnte also durchaus wieder zu Buhrufen, Pfiffen und Beschimpfungen kommen.