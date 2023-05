Basel: «Alarmierend» – Lehrpersonen klagen über Beleidigungen und Mobbing

Beschimpfungen, Belästigungen, Mobbing – das Arbeitsklima für Sekundarlehrpersonen ist nirgends so schlecht wie in Basel. Das zeigt eine aktuelle Befragung.

Darum gehts Basel belegt einen weiteren unrühmlichen Spitzenplatz: Einer Befragung zufolge erleben Lehrpersonen deutlich häufiger Gewalt als ihre Kollegen in anderen Kantonen.

So sagten 66 Prozent der 588 befragten Basler Lehrpersonen, dass sie in den vergangenen fünf Jahren Opfer von Beleidigungen oder Beschimpfungen geworden seien.

Die Lehrer fordern vom Kanton mehr Unterstützung und wünschen eine sofortige Bildung einer Taskforce.

«Ob Kriminalitätsstatistik, Sozialhilfequote oder Gewalt an den Schulen: Basel belegt im nationalen Vergleich jeweils einen Spitzenplatz. Diese traurigen Bestwerte müssen uns zu denken geben», schreibt Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt (FSS), im aktuellen «Schulblatt». Dieses liegt der «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) vor. Die Ergebnisse einer Befragung von Lehrpersonen aus dem Stadtkanton seien «alarmierend», so Héritier.

In einer Studie zum Thema Gewalterfahrungen von Lehrpersonen im schulischen Kontext des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) belegt Basel demnach den unrühmlichen Spitzenplatz. So sagten 66 Prozent der 588 befragten Basler Lehrpersonen, dass sie in den vergangenen fünf Jahren Opfer von Beleidigungen oder Beschimpfungen geworden seien. Das sind 50 Prozent mehr als im schweizerischen Durchschnitt. Auch bei Diebstahl (25 Prozent), sexueller Belästigung (13 Prozent) und Handgreiflichkeiten (drei Prozent) liegen die Werte über dem nationalen Schnitt.

Lehrpersonen bekommen den Zorn der Eltern ab

Woran liegt das? Das dürfte zumindest teilweise am urbanen Umfeld liegen, vermutet Héritier. In der Stadt gebe es mehr sogenannte Risikofamilien als auf dem Land, sagt er gegenüber der «Basler Zeitung». Mehr Menschen gehörten entweder der Ober- oder Unterschicht an, die Mittelschicht sei dagegen eher unterrepräsentiert. Das sei ein «explosiver Cocktail», sagt er. Es seien denn auch nicht nur die «Ausländerquartiere», die als schwieriges Pflaster für den Unterricht gälten. Auch Akademikereltern übten hohen Druck auf die Lehrpersonen aus. Schneiden ihre Kinder schlecht ab, bekommen die Lehrpersonen den Zorn der Eltern ab.

Auch im Lehrerzimmer ist das Klima belastet

Ein weiterer Grund ist offenbar die schlechte Stimmung in der Lehrerschaft selbst, wo es häufiger zu Mobbing kommt. In der Befragung gaben 36 Prozent an, psychische Gewalt am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Die «alarmierenden» Ergebnisse haben die freiwillige Schulsynode veranlasst, eine sofortige Bildung einer Taskforce beim Basler Erziehungsdepartement anzuregen. Es brauche vom Kanton mehr Unterstützung.