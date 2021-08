Taskforce-Chef Martin Ackermann im Corona-Interview - «Beleidigungen und Drohungen gingen an die Substanz»

Zur Person

Martin Ackermann wurde 1971 in Schwyz geboren. Er studierte Biologie an der Universität Basel und promovierte dort 2002 mit einer Dissertation über Alterungsprozesse in Mikroorganismen. Danach arbeitete er zwei Jahre an der University of California, San Diego. 2004 nahm er eine Stelle als Assistent von Sebastian Bonhoeffer an der ETH Zürich an. Er war seit 2006 SNF-Professor, seit August 2008 ausserordentlicher Professor und seit 2015 ist er ordentlicher Professor für die Ökologie Mikrobieller Systeme am Institut für Biogeochemie und Schadstoffdynamik der ETH Zürich. Er ist zudem Leiter der Abteilung Umweltmikrobiologie an der Eawag.