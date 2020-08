Sadistische Morde Belgien gedenkt den Opfern von Marc Dutroux

Vor 25 Jahren erschütterten die Verbrechen von Marc Dutroux die Welt. Am Sonntag fand in Belgien eine Veranstaltung für seine Opfer statt.

In Belgien ist am Sonntag der vor 25 Jahren gekidnappten Teenager An Marchal und Eefje Lambrecks gedacht worden. Die beiden 17- und 19-jährigen Frauen waren in der Nacht vom 22. August 1995 von Marc Dutroux entführt und später getötet worden. «Wir müssen die kollektive Erinnerung wachhalten», sagte der Bürgermeister der Stadt Hasselt, Steven Vandeput, bei der Gedenkveranstaltung. «Es ist wichtig, dass wir uns an diese schrecklichen Ereignisse erinnern, so dass wir nur hoffen können, dass so etwas nie mehr wieder passiert.»