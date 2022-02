Neues Arbeitsmodell – Belgien macht Viertagewoche zum Gesetz– geht das auch in der Schweiz?

Belgiens Premierminister will mit einer Reform des Arbeitsgesetzes auf die Corona-Krise reagieren, wie er am Dienstag sagte.

Ab ins Wochenende am Donnerstagabend: In Belgien geht das künftig.

Politikerinnen fordern nun verkürzte Arbeitszeiten in der Schweiz.

Die Viertagewoche kommt in Belgien ins Gesetz.

Die Viertagewoche bei vollem Lohn gibt es schon in Grosskonzernen wie Panasonic und Unilever. Auch Schweizer Unternehmen wie die IT-Firma Seerow haben die verkürzte Arbeitswoche eingeführt .

Belgien geht noch weiter und führt landesweit das Recht auf eine Viertagewoche bei gleichem Lohn ein. Zukünftig können die Arbeitnehmenden von Gesetzes wegen selbst entscheiden, ob sie drei freie Tage pro Woche haben wollen, wie Belgiens Premierminister Alexander de Croo am Dienstag mitteilte.

An weniger Tagen länger arbeiten

Allerdings bleibt die Arbeitszeit gleich. Wer also einen zusätzlichen Tag frei haben möchte, muss die in Belgien geltenden 38 Stunden Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilen. Das heisst, pro Tag werden dann 9,5 Stunden gearbeitet.

Dabei haben die Chefinnen und Chefs in Belgien zwar das Recht, den Wunsch ihrer Angestellten zu verweigern. Fortan müssen sie dies aber schriftlich begründen.

Reaktion auf Corona-Krise

Mit der Gesetzesänderung will Belgiens Premierminister die hohe Arbeitslosigkeit im Land angehen. Mehr Freiheiten für die Arbeitnehmenden seien der Schlüssel für eine höhere Beschäftigungsquote, sagte der Staatschef am Dienstag.

«So etwas braucht es auch in der Schweiz»

Nun fordern auch Schweizer Politikerinnen ein Umdenken: «Bewegung in diese Richtung braucht es definitiv auch in der Schweiz», sagt SP-Nationalrätin Samira Marti zu 20 Minuten.

Historisch gesehen hätten Produktionsgewinne immer wieder zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit geführt. Heute würden sie aber mehrheitlich an die Kapitalgeber fliessen. «Das muss sich ändern», so Marti.

So wie in Belgien fände sie es aber nicht sinnvoll: «Es braucht eine Reduzierung der Arbeitszeit, nur so bleibt auch mehr Zeit für die Care-Arbeit»