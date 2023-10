Brüssel: Mann schiesst mit Kalaschnikow um sich – zwei Tote

Am Montagabend hat ein Mann in der belgischen Hauptstadt mindestens zwei Menschen erschossen. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde abgebrochen.

In Brüssel sind bei einem Schusswaffenangriff mindestens zwei Menschen gestorben. X

Darum gehts In Belgien hat ein Mann mit einem Sturmgewehr mindestens zwei Menschen getötet.

Anschliessend flüchtete der Verdächtige mit einem Roller, bislang wurde er nicht gefasst.

Die belgischen Behörden haben die Terrorwarnung auf die zweithöchste Alarmstufe erhöht.

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde nach der ersten Halbzeit abgebrochen.

In Brüssel hat ein Mann am Montagabend mit einer Schusswaffe mehrere Personen angegriffen. Laut der belgischen Polizei sind zwei Personen getötet worden. Bei den Todesopfern handelt es sich um schwedische Fussballfans in entsprechenden Trikots – Belgien spielt heute gegen die schwedische Nationalmannschaft. Die Schüsse fielen demnach um etwa 19.15 Uhr im Zentrum der belgischen Hauptstadt. Zuerst soll der Mann in einer Lobby auf eine Person und später auf zwei weitere in einem Taxi geschossen haben. Die belgischen Behörden erhöhten wenig später die Terrorwarnung auf die zweithöchste Alarmstufe.

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde nach der ersten Halbzeit abgebrochen, nachdem die Tat bekannt wurde. Das teilte der schwedische Fussball-Verband am Montagabend auf X mit. wie Wie das schwedische Newsportal «Omni» berichtet, entschieden die schwedischen Spieler, dass das Spiel nicht zu Ende gespielt werden kann, und die belgischen Spieler unterstützten die Entscheidung. Die Fans werden gebeten, im Stadion zu bleiben.

Täter war mit Kalaschnikow bewaffnet

Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Leuchtweste auf einen Roller steigt und flüchtet. Bei der Attacke soll der Mann «Allahu Akbar» («Allah ist der Grösste») geschrien haben. In der Hand hält er eine Waffe, bei der es sich laut «La voix du Nord» um eine Kalaschnikow handelt. Die Fahndung nach dem Täter läuft, die Sicherheitsvorkehrungen um das König-Baudouin-Stadion, wo das Fussballspiel seit 20.45 Uhr läuft, wurden erhöht. Zudem wurden die Grenzwächter an der Grenze zu Frankreich in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, falls der Täter versuchen sollte, ins Ausland zu fliehen.

Wie die Zeitung «Sudinfo» schreibt, hat der mutmassliche Täter nach seiner Tat eine Videobotschaft auf Facebook veröffentlicht, in der er sich als Mitglied der Terrororganisation IS beschrieb und sagte, dass er zwei Ungläubige ermordet habe. Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Polizeisprecherin Ilse Vande Keere sagte, Polizisten seien kurz nach den Schüssen am Tatort gewesen und hätten die Gegend im Stadtzentrum abgeriegelt.

Täter soll flüchtig sein – Polizei hält sich bedeckt

Der mutmassliche Täter ist laut dem öffentlich-rechtlichen Sender RTBF weiterhin flüchtig, die Polizei macht derzeit keine Angaben. Derzeit läuft eine Krisensitzung mit der Bundes- sowie der örtlichen Polizei, der nationalen Sicherheitsdienste sowie der Innenministerin Annelies Verlinden und Justizminister Vincent Van Quickenborne.

Bereits früher am Tag hatte Slayem Slouma, wie er sich im Video nennt, eine Nachricht über das an diesem Sonntag in Chicago erstochene muslimische Kind geschrieben. Er erklärte, wenn dieser ein Christ gewesen wäre, «hätten wir es Terrorismus und nicht ein brutales Verbrechen genannt.»

Update folgt …