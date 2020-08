Genf, Waadt und das Wallis

Belgien verbietet Reisen in drei Kantone

Das belgische Aussenministerium setzt drei Kantone auf die Rote Liste. Betroffen sind die Kantone Genf, Waadt und Wallis, wie es auf der Webseite des belgischen Aussenministeriums heisst.

Belgien hat Reisen in die Kantone Waadt, Wallis und Genf verboten. Die Kantone figurieren auf der roten Liste des Aussenministeriums Belgiens, wie Radio SRF am Sonntagmorgen berichtete.

Auf der Webseite des Aussenministeriums heisst es, dass Reisen in diese Kantone «nicht möglich oder nicht erlaubt» sind. Wer umgekehrt aus diesen Kantonen in Belgien einreisen will, wird zu Quarantäne und einem Covid-19-Test verpflichtet.