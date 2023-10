Frau stürzte während Foto von Klippe – Mann unter Mordverdacht

Als sie auf einer Klippe für ein Foto posierte, stürzte sie in den Tod. So lautete die bisherige Todesursache.

Vor zwei Jahren stürzte die 33-jährige Zoë Snoeks von der Klippe der Felswand Le Hérou, als sie dort für ein Foto posierte . Ursprünglich hiess es, sie sei ausgerutscht und in den darunter fliessenden Ourthe-Fluss gefallen. Der Fotograf und gleichzeitig Ehemann der verunglückten Belgierin hätte gerade nach den Hunden geschaut, als der Unfall passierte. Der Fall schien mit der einzigen Zeugenaussage abgeschlossen. Doch am Dienstag, zwei Jahre nach ihrem tragischen Tod, klickten bei ihrem damaligen Ehemann Joeri Janssen (36) die Handschellen. Er wird verdächtigt, Zoë getötet zu haben. Darüber berichtet die holländische Zeitung «Nieuwsblad».

Bereits vor zwei Jahren zweifelte Snoeks Familie an der Geschichte, die ihr Ehemann erzählte . Das Paar hatte sich laut den Eltern in den Wochen vor dem Unfall wiederholt gestritten. Zudem hatte Janssen nur wenige Wochen später eine neue Freundin, die er weniger als ein Jahr nach Snoeks Tod heiratete. Dies war den Eltern der verunglückten Belgierin Grund genug, eine Zivilklage einzureichen.

Ermittlungen brachten neue Elemente zum Vorschein

Die Staatsanwaltschaft in Antwerpen nahm sich des Falles an. Sie untersuchte die Akte, befragte den Ehemann und besuchte den Tatort, schildert Mediensprecher Kristof Aerts. Der Aufwand trug Früchte: «Nach weiteren Ermittlungen kamen vor kurzem zusätzliche Elemente zum Vorschein», erklärt Aerts. Daraufhin hätte der Ermittlungsrichter am Dienstagmorgen die Festnahme von Janssen angeordnet. Am Mittwoch folgte nach der Anklageerhebung die Verhaftung. Janssen wird des Mordes verdächtigt. Er bestreitet, dass er etwas mit ihrem Tod zu tun hat.