Traum geht in Erfüllung – Belgiens Torkönig Michael Frey steht vor seinem Nati-Debüt

In der belgischen Jupiler Pro League führt Michael Frey die Torschützenliste an.

9 Spiele, 11 Tore und einen Assist – der Schweizer Stümer Michael Frey ist mit seinem Te a m Royal Antwerpen a usgezeichnet in die Saison gestartet. Aktuell führt er gar die belgische Torjägerliste an. Es liegt also auf der Hand, dass der 27-Jährige auch ein Thema für die Schweizer Nationalmannschaft ist. Insbesondere, da Stamm-Stürmer Haris S eferovic verletzungsbedingt für die Spiele gegen Nordirland sowie Litauen ausfällt und Mario Gavranovic bei seinem neuen Verein Kayserispor noch kaum Spielpraxis gesammelt hat.



Der aktuelle Stürmer-Star der Jupiler Pro League sagte kürzlich gegenüber SRF: « Die Nati ist weiterhin ein Traum von mir und ich arbeite jeden Tag hart dafür, dass es eines Tages in Erfüllung geht. » Gemäss Informationen von 20 Minuten könnte dieser Traum schon am kommenden Freitag wahr werden , wenn d er Spielerkader der Nati für die kommenden WM-Quali- Spiele bekannt gegeben wird. Verletzt sich Frey am Donnerstag nicht im Euro pa -League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wird er im Aufgebot stehen.