Die Frau verbrachte ihre Weihnachtstage in einem ungenannten Schweizer Skiort. Nach ihrer Rückkehr hielt sie sich nicht an die Quarantäneregeln, sondern ging sofort zurück zu ihrer Tochter. Nachdem ein erster Test zuerst noch negativ war, fiel ein zweiter Test positiv aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Virus allerdings bereits auf Wanderung. Die Tochter hatte in der Schule bereits eine Mitschülerin angesteckt. Diese steckte ihre Mutter an, die als Lehrerin an einer weiteren Schule arbeitet.

Bürgermeister auch in Quarantäne

Die verantwortlichen Ärzte ordneten Corona-Massentests an. Noch am Dienstag sollen 1700 Tests durchgeführt werden. In der Gemeinde Edegem wurden die Massentests bereits am Montag durchgeführt. Der Bürgermeister von Edegem befindet sich selber in Quarantäne. Er sagt: «Es ist bedauerlich. Wenn sich alle an die Regeln gehalten hätten, wären wir jetzt nicht in dieser Situation.»