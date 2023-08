Vorarlberg: Wandergruppe muss per Helikopter gerettet werden

Am Samstag trauten sie sich den steilen Abstieg nicht zu und mussten per Helikopter ins Tal geflogen werden.

Am Freitag wanderte eine belgische Wandergruppe im schweiz-österreichischen Grenzgebiet von der Totalphütte über die Schesaplana zur Mannheimer Hütte. Unter den sieben Personen der Gruppe befanden sich auch drei Kinder im Alter von acht, neun und elf Jahren. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Samstag mitteilte, übernachtete die Gruppe nach der Wanderung in der Mannheimer Hütte.