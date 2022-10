Internationale Fahndung: Belgischer Kokain-König nach Verhaftung in Zürich ausgeliefert

Am 17. Februar 2022 klickten in einer Zürcher Wohnung gleich zweimal die Handschellen, nachdem die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei einen der meistgesuchten Verbrecher Europas stellen konnte. Der mittlerweile 36-jährige Flor Bressers, der unter falschem Namen in Zürich wohnte, gilt als brutal und gefährlich, weshalb damals auch die Spezialeinheit «Diamant» am Einsatz beteiligt war. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung am 14. Oktober schreibt, wurde der 36-Jährige am Freitag erfolgreich nach Belgien ausgeliefert.