Schweizer Passagier strandet in Belgrad

Seit Sonntagabend warten Passagiere am Flughafen Belgrad auf ihren Rückflug in die Schweiz. «Sie haben uns verweigert, ein Hotel zu organisieren», sagt ein News-Scout.

«Wir haben die ganze Nacht am Flughafen in Belgrad ohne Schlaf verbracht», sagt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Auf seinen Rückflug nach Zürich wartet er seit Sonntag Abend um acht Uhr. «Die Swiss liess mich und weitere Passagiere ohne Gepäck und Hotelunterkunft einfach alleine.» Vonseiten des Swiss-Personals vor Ort und über die Hotline sei man nicht auf ihr Anliegen eingegangen: «Sie haben uns verweigert, ein Hotel zu organisieren.»

Swiss entschuldigt sich für Kommunikation

Die Hotels, mit denen man in Belgrad zusammenarbeite, waren aber zum Zeitpunkt der Annullation bereits ausgebucht: «Unsere Mitarbeitenden haben unsere Fluggäste deshalb vor Ort darüber informiert, dass sie auch selbstständig ein anderes Hotel buchen können, und wir selbstverständlich auch so für die entstandenen Kosten aufkommen», so der Swiss-Sprecher. Die Kommunikation dazu sei gestern Abend aber nicht bei allen Passagieren angekommen: «Dafür wollen wir uns in aller Form entschuldigen.»