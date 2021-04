Kritik an «Oceans Apart» - Beliebte Influencer-Marke doch nicht so nachhaltig?

Die Berliner Kleidermarke Oceans Apart wirbt mit vegan- und nachhaltig hergestellter Fitnessbekleidung . Werbeträger sind vor allem Influencer , die die Outfits auf den sozialen Medien vermarkten. Wie sehr der Hersteller von Leggins, Pullover und Tops auf Nachhaltigkeit setzt, wurde schon mehrmals in Frage gestellt.

«Vegan» und «Nachhaltig» aus Beschreibung gelöscht

Nach kritischer Anfrage von «FUNK» verschwand plötzlich die Bezeichnung «vegan» und «nachhaltig» aus der Instagram-Bio, in der Unternehmen mehr Details zu ihrer Firma aufführen. Bei Oceans Apart heisst es, auf Nachfragen von Followern, dass man sowieso schon länger die Bio habe anpassen wollen.

In ihrem Video, berichten FUNK darüber, dass ein Teil der Siegel unter denen Oceans Apart wirbt, falsch seien oder gar nicht existieren. Das Logo «BSCI», gibt es in dem Stil, wie es die Firma verwendet hat, gar nicht. Das richtige Logo dürfen auch nur «amfori BSCI»-Mitglieder verwenden. Die «amfori BSCI» ist eine führende Unternehmens-Initiative zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten .

Auf Nachfrage bei Oceans Apart, ob sie denn Mitglied dieses Netzwerkes seien, erhielten die Reporter keine Antwort. Es wurde auch bei der «amfori-group» nachgefragt und die gaben an, dass «weder Oceans Apart noch Rise up Fashion», die Firma hinter der Marke, «jemals amfori-Mitglied waren oder sind. Die Art wie das Logo genutzt wird ist nicht in Ordnung.»