Betreten Verboten

Beliebter Oeschinensee wegen drohendem Felsabbruch gesperrt

Lockeres Gestein droht in den Berner Bergsee zu stürzen. Aus diesem Grund haben die Behörden entschieden, Teile des beliebten Ausflugszieles oberhalb von Kandersteg BE abzuriegeln.

Ausgerechnet während dieser Tage, die viele Ausflügler in die Berge locken, sorgt die Gemeinde Kandersteg mit einer Hiobsbotschaft für Aufsehen. Das beliebte Ausflugsziel Oeschinensee im Berner Oberland wird teilweise für Besucher gesperrt. Der Grund: Beim «Spitzen Stein» drohen grössere Felsmassen den Berg hinunter und in den See zu stürzen, wie die Zeitung «Frutigländer» berichtet.

Beeinträchtigungen im Sommer und Winter

Die Gemeinde hat sich aufgrund der Empfehlung des Kantons nun dazu entschieden, in den gefährlichen Perimetern Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Diese werden sowohl im Sommer als auch im Winter starke Beeinträchtigungen für Besucher bedeuten: Ein Teil des linken Seeufers wird dauerhaft gesperrt. Das betroffene Areal soll in unmittelbarer Zukunft für Besucher klar markiert werden. Weiter werden Zäune am und Absperrbojen im See verlegt. In der Folge werden auch Grillplätze und Sitzbänke verschoben. Es soll jedoch weiterhin erlaub sein, mit den beliebten Ruderbooten über den Bergsee zu gleiten.