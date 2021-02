So sieht das Panzerspiel «World of Tanks» aus.

«World of Tanks» ein Erfolg: Mehr als 160 Millionen Nutzerinnen und Nutzer aus 35 Sprachregionen spielen das beliebte Panzerspiel. In dem Free-to-Play-Spiel stehen mehr als 600 Fahrzeuge diverser Armeen bereit für den virtuellen Kampf. Jetzt will der Entwickler Wargaming offenbar die Fanbase erweitern. So hat Wargaming angekündigt, dass «World of Tanks» in Zukunft ebenfalls über die Vertriebsplattform Steam heruntergeladen werden kann. Dies mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release des Spiels.